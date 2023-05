Città in lutto, è morto l'ex assessore Romano Argnani: "I suoi ideali tesi alla crescita di democrazia e libertà"

Si è spento nella notte fra domenica e lunedì Romano Argnani. Nato a Bagnacavallo nel 1933, avrebbe compiuto a giugno 90 anni. Tra gli anni Sessanta e Settanta fu più volte consigliere e assessore di Ravenna nelle file della Democrazia Cristiana. Argnani, appassionato delle istituzioni e dell’economia innanzitutto ravennate per la quale si è impegnato per decenni nella Camera di Commercio, in Sapir, nella Banca del Monte di Bologna e Ravenna e, più a lungo, nella Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Romano Argnani verrà esposto in camera mortuaria da mercoledì, mentre il funerale sarà giovedì alle 10 alla chiesa di S.Rocco. Il presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli ricorda "gli alti ideali di Argnani di ispirazione cristiana, sempre tesi alla crescita della democrazia, della libertà e dell’economia sociale di mercato. Lo avevo incontrato pochissime settimane fa – ha aggiunto il Presidente Patuelli – al Teatro Alighieri di Ravenna in occasione della presentazione del volume del Senatore Pierferdinando Casini e non immaginavo certo che quello sarebbe stato il nostro ultimo incontro. Lo ricorderemo per la lunga amicizia, per la passione civile ma anche per quella sportiva a cui ha dedicato pure tanto impegno".