M’illumino di Meno 2023, le iniziative di Cervia per il risparmio energetico

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno - Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”. L’iniziativa è organizzata da Radio2 con il programma Caterpillar annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005 in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Anno dopo anno, M’illumino di Meno ha promosso e raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta: scegliere la bici anziché l’auto, passare alle rinnovabili, condividere, piantare alberi, eliminare lo spreco alimentare e riciclare correttamente. Nel tempo l’urgenza di queste azioni individuali e collettive si è imposta a tutti noi mostrandoci gli effetti sulla natura di anni di sfruttamento ambientale. La pandemia da Covid-19 è stata l’occasione di ripensare il tema della salute globale e la guerra in Ucraina di accelerare la riconversione energetica. Il cambiamento di abitudini suggerito da anni da M’illumino di Meno è ormai diventato una necessità di sopravvivenza, oltre che una possibilità per sviluppare una comunità

sociale più sostenibile da tutti i punti di vista.

Per questo il tema di quest’anno è “Tutta una comunità energetica”. Inoltre con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022 il Parlamento italiano ha istituito il 16 febbraio la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica. Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Cervia è sempre stata una città sensibile alle iniziative

ambientali ed ecologiche. Anche quest’anno ha aderito a M’illumino di meno e riteniamo che in un momento così difficile per le famiglie e le imprese, proprio a causa dei rincari energetici, questa adesione abbia ancora più valore e significato. Le nostre buone pratiche quotidiane diventano sempre più indispensabili per la nostra economia personale e collettiva e per salvaguardare l’ambiente”.

In Piazza Garibaldi dalle ore 16,45 “Ovunque la natura”. Letture per bambini a cura dei volontari “Nati per leggere” in collaborazione con la Biblioteca “Maria Goia” e la Libreria Bubusettete. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà nella Biblioteca. Ore 18,30 “La Piazza al lume di candela”. Riduzione dell’illuminazione pubblica e accensione candele. Diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar. “Il cielo e le stelle” incontro con gli Astrofili (cielo permettendo). In collaborazione con Associazione Astrofili Cesenati (www.astrofilicesena.it ). “Una lampadina a basso consumo”. Distribuzione gratuita (sino ad esaurimento) di una lampadina a basso consumo e di una lampada al led ricaricabile per il risparmio energetico messa a disposizione dall’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Cervia. Nella saletta Artemedia per chi vuole ristorarsi caffè o tè gratuito, offerto dalla ditta “Buonristoro”.