"M’illumino di Meno": a Cervia numerose iniziative nel pomeriggio di venerdì

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno - Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, iniziativa promossa da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2 (in occasione dell’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenuta il 16 febbraio 2005). Le parole di quest'anno sono: Pedalare, Rinverdire, Migliorare!



La campagna del 2022 mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili.

Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Cervia è sempre stata una città sensibile alle iniziative ambientali ed ecologiche. Anche quest’anno ha aderito a M’illumino di meno e riteniamo che in un momento così difficile per le famiglie e le imprese, proprio a causa dei rincari energetici, questa adesione abbia ancora più valore e significato. Le nostre buone pratiche quotidiane diventano sempre più indispensabili per la nostra economia personale e collettiva e per salvaguardare l’ambiente”.

Il Programma

Venerdì 11 Marzo 2022



Magazzino del Sale Torre

Ore 17,00 “MUSA a lume di candela”. Dalle 17.00 alle 19,00 apertura straordinaria del Museo del Sale e dalle 17,15 alle 18,00 visita guidata gratuita a luce soffusa.

Piazza Garibaldi

Ore 16,30 “Bellezze di Cervia in bicicletta”. Pedalata in gruppo alla scoperta della città. L’arrivo è previsto In Piazza Garibaldi alle ore 18,30.

Ore 17,30 “Leggere l’ambiente”. Letture per bambini a cura dei volontari “Nati per leggere” in collaborazione con la Biblioteca comunale “Maria Goia”.

Ore 18,30 “La Piazza al lume di candela”. Riduzione dell’illuminazione pubblica e accensione candele. Diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar.

“Il cielo e le stelle” incontro con gli Astrofili (cielo permettendo). In collaborazione con Associazione Astrofili Cesenati (www.astrofilicesena.it ).

“Una lampadina a basso consumo”. Distribuzione gratuita (sino ad esaurimento) di una lampadina a basso consumo per il risparmio energetico messa a disposizione dall’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Cervia.

“Rinverdire”. Distribuzione gratuita (sino ad esaurimento) di un kit verde di sementi, terra e vasetto per un vaso di fiori, della ditta Mondoverde di Cervia. Inoltre trucchi e consigli per il pollice verde a cura di un esperto dell’azienda.

Nella saletta Artemedia per chi vuole ristorarsi caffè o tè gratuito, offerto dalla ditta “Buonristoro”.