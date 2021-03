M'illumino di meno: anche l'Ausl partecipa alla giornata del risparmio energetico

Anche quest’anno l’Ausl della Romagna partecipa alla XVI edizione di “M’illumino di meno – Giornata nazionale del Risparmio energetico” che torna venerdì 26 marzo: un impegno che va oltre la semplice adesione simbolica, e quest’anno è gratificato anche dall’importante riconoscimento di livello internazionale del primo premio all’Ifhe International Award 2020 nella categoria "Climate Change and Sustainability of Healthcare System".

"Nel corso dell’anno - riferisce l'Ausl Romagna - sono stati inoltre attivati oltre 500 kWp di impianti fotovoltaici, corrispondenti a oltre 340 tonnellate di CO2 risparmiate; a breve è prevista anche l’entrata in funzione dell’impianto del Cra di Novafeltria, e altre installazioni sono in programma quest’anno con l’obiettivo di un raddoppio della potenza installata entro il 2022. Continuano inoltre ad estendersi le buone pratiche di eliminazione dalle mense delle bottigliette di plastica (già sostituite con erogatori in quasi tutta l’Azienda) e di gestione razionalizzata delle auto di servizio, grazie al sistema informatico che da la priorità alle più ecologiche e promuove il car pooling".

Venerdì, dalle 17.30 alle 18.30, in occasione della campagna promossa da Caterpillar e Radio Rai 2, sarà compiuto anche il tradizionale gesto simbolico di spegnere, per alcuni minuti, le luci delle aree parcheggio di varie sedi aziendali (ovviamente compatibilmente col mantenimento dei necessari standard di sicurezza).