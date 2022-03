“M’illumino di meno”, le iniziative in piazza del Popolo l’11 marzo

Il Centro di educazione alla sostenibilità del Comune di Ravenna e gli assessorati alla Transizione ecologica, riforestazione e verde pubblico aderiscono alla campagna “M'illumino di meno” che quest'anno, oltre a praticare la consueta riduzione simbolica del consumo energetico, torna con un obiettivo importante per la salvaguardia del pianeta: mettere al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e del verde. L’appuntamento è per venerdì 11 marzo, in piazza del Popolo, dalle 17.30 alle 19.30. Per l’occasione si provvederà allo spegnimento dell'illuminazione della piazza e si svolgerà la distribuzione di piantine per rinverdire le aiuole, i balconi e i giardini della città a coloro che raggiungeranno la piazza in bicicletta. Ci sarà anche un momento di animazione con laboratori per bambini a cura dell'associazione TraleNuvole. “M’illumino di meno” è organizzata da 18 anni da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. “L’invito di quest’anno – si legge sul sito degli organizzatori –, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili”.