Per Natale 1000 euro in più a tutti i 134 dipendenti: "Sono il motore della nostra azienda"

Un bellissimo regalo di Natale in un momento difficile. La Madel spa di Cotignola ha deciso di premiare l’eccezionale impegno dei suoi 134 dipendenti attraverso un bonus di 1000 euro per ringraziarli della dedizione al lavoro, l’attenzione e gli sforzi mostrati durante l’intero 2020 e la pandemia di Covid-19. L’azienda è sempre stata operativa, rispettando tutti i protocolli di sicurezza e anti-contagio salvaguardando la salute e la sicurezza di tutte le persone impegnate quotidianamente.

Il Covid-19 ha messo a dura prova l’intera azienda di Cotignola e ha costretto a un maggiore impegno tutti i dipendenti, che hanno permesso di garantire l’attività in risposta a una domanda sempre maggiore. Sono stati infatti assunti sei nuovi collaboratori e ampliata la linea completa di prodotti con presidio medico chirurgico. Il bonus è un riconoscimento simbolico, e allo stesso tempo concreto, per l’aiuto e il supporto non solo lavorativo, ma anche morale che tutti i collaboratori hanno mantenuto in questo periodo complicato in cui tutti sono stati messi a dura prova.

“Volevamo ringraziare i nostri dipendenti per lo straordinario lavoro realizzato in questo anno, difficile e faticoso – commenta Maurizio Della Cuna, presidente Madel spa - Per questo abbiamo deciso di gratificare tutti i nostri collaboratori da sempre il motore della nostra azienda. In un periodo così difficile abbiamo affrontato la situazione con spirito di squadra, unione e creatività".

"Noi che facciamo della sostenibilità il nostro core business, abbiamo ritenuto che donare un sostegno concreto alle famiglie dei nostri dipendenti fosse in linea con la nostra filosofia - afferma il vicepresidente Giacomo Sebastiani - Non si tratta di un premio di produzione, ma di un ringraziamento concreto e sincero per tutto l’impegno profuso in questo 2020 e per quello che sarà necessario in vista del 2021".