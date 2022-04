'Bella Ciao' insegnata a scuola, il sindaco difende l'insegnante: "Canzone che appartiene a chi ama la libertà"

Continua a tener banco la polemica sollevata dal consigliere comunale del gruppo Misto di Faenza, ex Lega, Gabriele Padovani dopo che un'insegnante di musica di una scuola media faentina ha assegnato come compito delle vacanze di Pasqua alla sua classe di studiare la canzone 'Bella ciao' e fare un video. Dopo l'intervento del consigliere regionale della Lega Andrea Liverani, il quale giovedì ha affermato che "la politica deve rimanere fuori dalla scuola italiana ", e dopo quello di Desideria Raggi di Movimento Nazionale - che ha definito 'Bella Ciao' "l'inno di sinistra per antonomasia, una canzone antifascista, divisiva e chiaramente politicizzata che non può portare ad alcun insegnamento morale e sociale" - sul caso si è espresso anche il sindaco di Sant'Agata sul Santerno Enea Emiliani, sindaco referente per le Politiche educative dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

"Leggo della solita polemica sulla canzone 'Bella Ciao', ancora una volta indicata come canzone contrassegnata politicamente e quindi di parte - scrive Emiliani - Nello stereotipo la parte sarebbe la sinistra, in particolare quella comunista. Invece 'Bella Ciao' nella realtà dei fatti è la canzone simbolo della Resistenza al nazifascismo, nella quale i protagonisti furono i partigiani di ogni sensibilità politica: comunisti, socialisti, cattolici, azionisti, liberali e monarchici. Per comprendere appieno la trasversalità di questa canzone si noti, a titolo di esempio, che il congresso della Democrazia Cristiana del 1976, che elesse segretario nazionale l'onorevole Benigno Zaccagnini (la cui madre, Rita Scardovi, era di Sant'Agata sul Santerno), si concluse con la canzone 'Bella Ciao'. O ancora, amici che in gioventù frequentavano gli ambienti degli oratori raccontano di 'Bella Ciao' cantata in coro durante le gite parrocchiali. Anche solo per questi semplici motivi credo che sia evidente l'errore ricorrente di chi si appropria, attribuisce o semplicemente confonde la canzone 'Bella Ciao' come canzone di parte, fermandosi allo stereotipo. Quando invece si tratta di una canzone che appartiene a tutte le persone che amano la libertà, da sinistra a destra".