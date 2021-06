Maestra per 40 anni, educò generazioni di lughesi: un'area verde per Norma Basiliotti

È inoltre stata per moltissimi anni catechista, molto conosciuta in tutta la Diocesi perché impegnata nell’Azione Cattolica

Si è svolta nella mattinata di sabato la cerimonia di intitolazione dell’area verde di via Venti Settembre, a Lugo, a Norma Basiliotti, storica educatrice della scuola Capucci e catechista. All’iniziativa erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, gli assessori Luigi Pezzi e Luciano Tarozzi, il presidente della Consulta Lugo Ovest Fiorenzo Baldini e il vicepresidente Uliano Dalmonte, la presidente dell’Azione Cattolica della Diocesi di Imola Laura Pantaleoni, il vicario di Lugo Monsignor Carlo Sartoni e le Ancelle del Sacro Cuore.

“Sono passati tanti anni, eppure Norma Basiliotti è ancora ricordata con amore e affetto da generazioni di cittadini lughesi - ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli - La sua generosità e la sua costante presenza al fianco dei bambini l’hanno resa indimenticabile per tutti coloro che l’hanno conosciuta e un bellissimo esempio anche per chi invece non ha mai potuto incontrarla. Questa intitolazione è un ulteriore modo per ricordare la sua storia e i valori che ci ha portato nel corso della sua vita”.

“Le strade e i luoghi delle città ricordano, attraverso i loro nomi, anche la storia del nostro territorio – spiega Luigi Pezzi -. D’ora in poi quest’area verde porterà il nome di un’educatrice che ha cresciuto e che si è presa cura di diverse generazioni di bambini lughesi. Un’intitolazione, la cui idea venne presentata nel 2019 dall'allora consigliere Giovanni Minguzzi e che ci rende molto orgogliosi. La memoria di ciò che ha rappresentato Norma Basiliotti per tanti lughesi proseguirà così in un luogo molto simbolico: in un’area verde frequentata da bambini, di fianco ad una scuola dell’infanzia”.

Norma Basiliotti, nata nel 1913 a Città della Pieve, arrivò a Lugo nel 1937, dove è stata educatrice nella scuola dell’infanzia Capucci per 40 anni. È inoltre stata per moltissimi anni catechista, molto conosciuta in tutta la Diocesi perché impegnata nell’Azione Cattolica. Norma Basiliotti morì a Lugo il 24 gennaio 2007.