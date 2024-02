Il maialino scappa dal rifugio e precipita in un calanco: Orlando portato in salvo

Ancora uno straordinario salvataggio animale da parte dei pompieri, dopo quello di novembre scorso che vide protagonista una mucca. Domenica mattina l'ufficio tecnico del Comune di Brisighella, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali sono intervenuti nella zona di via Rontana-Rio Chiè, nel brisighellese, per un'operazione di salvataggio congiunta di un maiale precipitato in un calanco.

Il maialino, di nome Orlando e di proprietà del podere "Rifugio amore bestiale" di Brisighella, era fuggito dal recinto dove si trovava ed è caduto nel profondo solco. La vicenda si è conclusa positivamente e il maialino è stato salvato anche grazie all'intervento di un escavatore della ditta Tassi Emir di Fognano. "Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato al buon esito dell'operazione", commenta il sindaco Massimiliano Pederzoli.