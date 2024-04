'Malamovida', abusivismo ed eventi estivi: si rafforzano le misure di sicurezza

Si è riunito questa mattina il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, durante il quale sono stati affrontati vari argomenti, tra cui quello della “malamovida” e dell’abusivismo nel settore dell’intrattenimento in vista della prossima stagione estiva. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia territoriali, Polizie Locali e Provinciale, i rappresentanti delle varie associazioni di categoria del comparto di riferimento.

Il Prefetto ha richiamato i contenuti del Protocollo d’intesa sottoscritto il 22 febbraio 2023 e la necessità di una più incisiva azione di collaborazione con i gestori delle discoteche, allo scopo di contrastare situazioni di irregolarità nella programmazione di spettacoli ed eventi, in modo da consentire un tempestivo intervento per impedire abusi e ripristinare la legalità. “Si tratta - ha dichiarato il Prefetto De Rosa – di forme di collaborazione che avevamo già previsto nel Protocollo sottoscritto un anno fa ma che ora, in vista dell’apertura degli stabilimenti balneari e in prossimità dell’estate, vanno ulteriormente rilanciate, in quanto solo attraverso il coinvolgimento e responsabilizzando maggiormente i principali attori del comparto del divertimento può determinare una risposta ancora più efficace alla domanda di sicurezza che deve accompagnare tutti gli eventi di aggregazione e le occasioni di svago”.

Da parte dei rappresentanti di tutte le associazioni di categoria è stata assicurata ampia disponibilità a collaborare con le Forze di Polizia e con le Polizie Locali, sensibilizzando ulteriormente i gestori associati al rispetto di tutti gli impegni codificati nel protocollo e a segnalare per tempo eventuali situazioni di illegalità nel settore. Saranno intensificati i controlli da parte degli organi di Polizia sia in fase preventiva che in occasione di eventi, allo scopo di evitare forme di concorrenza sleale e ogni abuso, anche alla luce dell’esperienza positiva e dei risultati ottenuti nella scorsa estate.

Il Prefetto ha anche assicurato che, non appena saranno diramate le linee guida ministeriali di prossima adozione, si valuterà se integrare l’intesa sottoscritta un anno fa, in modo da dettagliare ulteriormente la collaborazione delle associazioni. L’obiettivo resta quello di promuovere un approccio integrato e partecipato il più ampio possibile con i protagonisti del circuito del divertimento, mettendo in campo ogni azione utile a preservare il sano divertimento e l’intrattenimento da ogni forma di degenerazione.

Il Comitato ha dato poi via libera a tutte una serie di avvenimenti sportivi e artistici che interesseranno nelle prossime settimane Ravenna e provincia. Già dal 10 maggio a Faenza, in località Castel Raniero, partirà la rassegna “Romagna in Fiore” con spettacoli musicali all’aperto nei luoghi colpiti dall’alluvione di un anno fa; dopo Faenza sarà la volta di Riolo Terme il 12 maggio, il 18 maggio a Brisighella, il 26 maggio a Ravenna - località La Torraccia e il 1 giugno a Conselice Cab Massari. Eventi che richiameranno migliaia di appassionati, per questo sono state pianificate appropriate misure di safety e security con l’apporto dei Vigili del Fuoco e di un dispositivo di sicurezza frutto di numerosi sopralluoghi effettuati nei luoghi scelti per gli eventi della Rassegna.

Infine il Comitato ha esaminato tutte le misure predisposte per la tredicesima Tappa del Giro d’Italia che attraverserà molti comuni della provincia di Ravenna il prossimo 17 maggio. Via libera anche per il Torneo della Bigorda l’8 giugno prossimo, con la manifestazione che si svolgerà esclusivamente all’interno dello stadio senza corteo per le vie cittadine per evitare intralci alle operazioni di voto. Per l’Open d’Italia di Golf e la tappa del Tour de France in programma il 30 giugno sono state definite le relative pianificazioni in linea generale e saranno approvate definitivamente nella prossima riunione del Comitato.