Accendono un braciere in casa e restano intossicati: famiglia in ospedale

Attimi di apprensione ieri sera a San Lorenzo di Lugo, in un'abitazione di via Lunga Inferiore. Una famiglia ha accusato malori e svenimenti provocati, con tutta probabilità, da un'intossicazione da monossido di carbonio. Ad accorgersi di tutto è stata la moglie dell'uomo trovato in condizioni più gravi, rientrando a casa.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Lugo, i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica insieme alla Polizia locale della Bassa Romagna. Nella stanza è stato trovato un braciere all'interno di una carriola con della legna, usato per scaldare l'abitazione. L'uomo si trova attualmente in ospedale in prognosi riservata, le sue condizioni sono ritenute particolarmente serie. Meno gravi gli altri membri della famiglia.