Malore improvviso durante il prelievo al Bancomat: donna trasportata in elicottero in gravi condizioni al "Bufalini"

Paura nel pomeriggio di sabato a Marina di Ravenna. Erano da poco passate le 17 quando una signora è crollata improvvisamente a terra mentre stava prelevando dallo sportello bancomat in prossimità di piazza Dora Markus. Nel cadere, la donna ha battuto violentemente il capo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno praticato le prime cure del caso alla donna una 60enne, per poi trasportarla all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena in elicottero con il codice di massima gravità. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale che ha proceduto ai rilievi e a sentire alcuni testimoni presenti sul luogo del malore.

Nelle vicinanze dell'accaduto è stata rinvenuta la sua autovettura, risultata aperta e con le chiavi inserite. Non essendo nell'immediatezza dei fatti riusciti a contattare alcun famigliare, in quanto la donna vive da sola a Lido Adriano, la Polizia Locale ha provveduto a rimuovere il veicolo affidandolo ad una carrozzeria.