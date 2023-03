Colto da un malore mentre lavora al largo: pescatore soccorso e portato in ospedale

È stato colto da un malore in piena notte mentre lavorava al largo. Nella notte tra martedì e mercoledì l’equipaggio della motovedetta CP 328, dipendente dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Ravenna e adibita al servizio Sar search and rescue, ha soccorso un marittimo colto da malore che stava lavorando a bordo di un peschereccio.

La chiamata di emergenza è pervenuta via radio alla sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Ravenna pochi minuti prima delle 3 di notte, da parte del comandante di un peschereccio che si trovava in attività di pesca a circa 9 miglia nautiche (oltre 16 chilometri) al largo di Cervia.

La sala operativa, a seguito della segnalazione, ha attivato immediatamente il protocollo operativo vigente tra la Direzione marittima dell’Emilia-Romagna e il Servizio 118 “Romagna”, che in caso di emergenza sanitaria in mare prevede l’imbarco del personale medico sulle motovedette della Guardia Costiera, per consentire un intervento più rapido e assicurare da subito l’assistenza necessaria al paziente.

Alle 4 del mattino la motovedetta ha intercettato il peschereccio, a cui nel frattempo era stato indicato di dirigersi verso il porto di Ravenna, e l’equipaggio insieme al personale del 118 ha provveduto a trasbordare il pescatore, stabilizzato sulla barella, al quale il medico ha prestato le prime cure. Non facili, ma rapidamente portate a termine con successo, le operazioni di trasbordo in alto mare, a causa del rollio delle due imbarcazioni accostate.

Le operazioni, in gergo tecnico "medevac" - evacuazione medica, si sono concluse poco prima delle 4.30, con la motovedetta della Guardia Costiera che è rientrata all’ormeggio sbarcando in sicurezza il marittimo, subito preso a bordo dell’ambulanza del 118 e portato in ospedale per gli accertamenti.