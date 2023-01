Allagamenti, alberi caduti e animali in difficoltà: oltre 50 interventi dei pompieri

In una situazione di maltempo in continua evoluzione, il picco di alta marea che si è verificato intorno alle 11 - insieme all’intensificarsi del vento da nord est - ha provocato allagamenti in varie zone costiere. Il maltempo ha reso necessari interventi da parte di uomini e mezzi del Comune, della Polizia locale, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, del volontariato di Protezione civile per allagamenti da ingressione marina e per la rimozione di alberature pericolanti.

In particolare le località sulle quali si è intervenuti sono Lido Adriano alla fine di viale Virgilio e in viale Petrarca, a Lido di Dante dove sono stati eseguiti interventi di soccorso di alcuni animali, a Lido di Savio e la zona a nord di Casalborsetti. L’acqua sta lentamente defluendo e per precauzione restano chiuse (tranne che ai residenti) via Trieste, in prossimità dello scolo Lama e via della Cooperazione a Casalborsetti, mentre riapre il tratto di viale Petrarca.

Ad Ammonite il maltempo ha causato la caduta di alberi; sono intervenuti i volontari. A Cervia, Marina di Ravenna e Lido di Classe si lavora alla preparazione e al posizionamento di sacchettature di sabbia per difendere la costa: 400 i sacchi già posizionati (200 forniti dal coordinamento e 200 forniti dal comune), 200 quelli preparati. A Marina di Ravenna si è verificata la rottura della duna, con allagamento di due stabilimenti. A Cervia allagamento del Molo Nord; è stata necessaria la chiusura stradale.

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco dalle prima luci dell'alba di domenica fino a lunedì sera, ed ancora molti sono in attesa di essere eseguiti. In tutta la provincia di Ravenna si stanno affrontando diverse criticità: salvataggio di animali in difficoltà, alberi abbattuti su abitazioni ed auto, elementi costruttivi divelti. Sino ad ora, con una situazione ancora in evoluzione, sono oltre 50 gli interventi svolti in provincia.

In questo momento il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna, in risposta agli eccezionali eventi atmosferici, ha messo in campo più di 40 unità, tra donne e uomini del Comando, ed ulteriori sono stati attivati e saranno disponibili a breve, oltre a diversi automezzi. Sul territorio inoltre è presente personale specializzato per il soccorso in ambiente fluviale-alluvionale (SFA).

Si ricorda che anche le dighe foranee sono chiuse ed è vietato l’accesso. Si ricorda inoltre che anche nelle prossime ore serali e notturne potranno esserci ulteriori fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. Tutta la linea costiera è monitorata dalla Polizia locale e dal volontariato di Protezione civile, che stanno intervenendo dove necessario.

Anche il servizio di traghetto che collega Porto Corsini a Marina di Ravenna, attualmente regolare, potrebbe subire delle interruzioni in base alle condizioni del mare. Già nella giornata di domenica, a causa delle forti raffiche di vento e dell'allerta per criticità costiera, si era resa necessaria l'interruzione di servizio per qualche ora.

Il Centro operativo comunale (COC) resta attivo fino a cessata emergenza. Per segnalare situazioni di emergenza si può contattare la Polizia locale allo 0544219219 o i Vigili del fuoco al 115. Per ulteriori info e approfondimenti su dati e comportamenti da adottare: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.