Maltempo, rinviato il focus group sul tema della ciclabilità a Bagnacavallo

A causa dello stato di emergenza provocato dall'esondazione dei fiumi che colpisce in particolar modo il territorio di Bagnacavallo, l'evento previsto per giovedì alle 15 presso la Biblioteca G. Taroni a Bagnacavallo è annullato e rinviato a data da destinarsi. Era in programma un focus group sul tema della ciclabilità, nell’ambito del processo di partecipazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) della Bassa Romagna.

