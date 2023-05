Statale Adriatica ancora chiusa: riapertura prevista solo per sabato

Nonostante le condizioni meteo siano attualmente favorevoli, l’enorme mole di acqua che nei giorni scorsi ha invaso fiumi e canali del ravennate deve ancora essere smaltita. La rete dei canali consortili deve far defluire quantità di acqua notevolmente superiori alla media. Per questo possono verificarsi fenomeni di tracimazione dei canali stessi, con fuoriuscita di acqua nelle strade e pericolo per la circolazione e per gli utenti della strada.

Per questo, a tutela della pubblica incolumità, già nella giornata di ieri si è resa necessaria la chiusura della statale 16 Adriatica (nel tratto in cui prende il nome di 'Reale') in due punti, da Glorie a Lavezzola, per l’innalzamento dei livelli dei canali Fosso Vetro e Fosso Vecchio fra Glorie e Alfonsine e Destra Reno a Villa Pianta. Per mitigare i disagi è stato previsto un percorso alternativo per chi viaggia da Ravenna in direzione Ferrara, costituito dalla Romea dir o dalla A14 dir; solo il

traffico locale può procedere lungo la statale 16 fino all’incrocio con la strada provinciale 24 via Basilica.

Si ricorda che nel territorio di Alfonsine il percorso alternativo, per chi viaggia da Ferrara in direzione Ravenna, prevede dalla rotatoria di innesto con via Rossetta la

deviazione sulla SP8 verso Bagnacavallo per poi prendere la A14dir fino all’innesto con la via San Vitale. Viceversa, per chi viaggia da Ravenna in direzione Ferrara, il percorso alternativo prevede la deviazione al km 118,150 prima del ponte Bastia, sulla SP 10 fino a Madonna del Bosco per poi prendere la SP15 e proseguire lungo la SS16 var “Variante di Alfonsine” fino all’innesto con la SS16 al km 129,020. Viceversa, per chi viaggia da Ravenna in direzione Ferrara.

Tutti i soggetti competenti in materia sono costantemente al lavoro per tenere monitorata la situazione, effettuare le chiusure soltanto dove strettamente necessario e limitarle il più possibile nel tempo. La previsione attuale è che la situazione possa rientrare alla normalità nella mattinata di domani, con conseguente riapertura della statale Adriatica non appena le condizioni lo consentiranno, a tutela della sicurezza della circolazione e degli utenti della strada. I canali consortili anche nella giornata di oggi continueranno a far defluire le acque fuoriuscite dal fiume Lamone e dal torrente Sillaro.

Lavori in corso

Proseguono i lavori di risanamento delle rotture arginali e il monitoraggio delle numerose lesioni arginali che si sono create a seguito delle piene fluviali e in da

parte dei tecnici della protezione civile dei Comuni coinvolti e della Regione. Anche i Vigili del Fuoco sono all’opera per effettuare le attività di svuotamento delle

acque nelle aree colpite dalle esondazioni con l’ausilio di pompe idrovore e sono in corso attività di sorvolo al fine di consentire la geolocalizzazione dei movimenti

franosi. Proseguirà nella notte l’attività di monitoraggio del reticolo dei canali consortili da parte di personale del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e dei volontari del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile.

Prosegue anche il monitoraggio dei livelli idrometrici dei canali Fosso Vetro e Fosso Vecchio ai confini tra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine e Ravenna da parte dei volontari della Protezione civile, al fine di verificare e gestire eventuali fuoriuscite. Si raccomanda a tutta la cittadinanza di seguire per aggiornamenti i canali social del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale e il sito del Comune di Ravenna (www.comune.ra.it). La Prefettura rinnova alla cittadinanza la raccomandazione a non recarsi nei luoghi interessati dagli interventi di soccorso e ripristino, per non mettere a rischio la propria e altrui incolumità e per consentire, nel più breve tempo possibile, il corretto svolgimento dei lavori e il ritorno alla normalità.

Altre strade chiuse

A Faenza le strade al momento chiuse al traffico veicolare restano quelle relative alla zona rossa (individuato dalle vie Cimatti, Silvio Pellico e Pantoli) e via Renaccio, da via Calamelli al Ponte Rosso. Anche via San Martino è chiusa dal Ponte Verde alla Fornace del Bersaglio. A Brisighella le Vie Rio Chié, Via Ceparano, Via Rontana. A Castel Bolognese le Vie Boccaccio, Gradasso e Barigliano. A Riolo Terme la Via Cuffiano Fantaguzzi. A Casola Valsenio le Vie Chiesula, Monte Battaglia, Capanne, Cestina, Sintria. A Solarolo le vie Viazza e Molinello.

Con riferimento alle strade provinciali restano chiuse o parzialmente chiuse la SP 56 “Sarna”, la SP 60 “Corleto”, la SP 70 “Prugno”, la SP 63 “Valletta – Zattaglia”, la

SP 49 “Bicocca”, la SP 23 “Monticino Limisano”, la SP 75 “Boncellino”, la SP 89 “Cocchi”, la SP 253 “San Vitale”, la SP 107 “Gagliazzone”, la SP 91 “Rampina”, la

SP 115 “Cardinala” e la SP 66 “Casolana”.

