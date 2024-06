Vento e temporali sferzano il Ravennate: sulla costa un tentativo di tornado

Non scherzava l'allerta meteo 'gialla' emessa per la giornata di oggi in Romagna. Intorno alle 12.30 i primi temporali hanno cominciato a investire il territorio romagnolo e anche la provincia di Ravenna. I primi intensi temporali si sono verificati nel Faentino, ma presto anche la Bassa Romagna, gran parte del forese ravennate e la costa sono stati investiti dal maltempo con pioggia, raffiche di vento e tuoni. Ancora in corso la conta dei danni sul territorio, ma intanto fa già parlare di sè un funnel, ovvero un tentativo di tornado che si è sviluppato sulla costa ravennate tra Lido di Dante, Lido Adriano e Punta Marina. Particolarmente intense anche le piogge sulla costa: a Punta Marina sono infatti caduti 20 millimetri di pioggia nel giro di pochi minuti. Contemporaneamente si è registrato un po' in tutta la provincia un drastico calo delle temperature. Un fenomeno di 'tromba marina' è stato avvistato anche al largo di Lido di Savio, sempre nel pomeriggio.

