Costa sferzata da onde, vento e pioggia: alberi caduti. La situazione sui lidi

Occhi puntati anche sulla costa con la nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Romagna dalle prime ore di martedì. Situazione al momento sotto controllo sui lidi ravennati, dove nella prima mattinata di martedì non si registrano danni rilevanti con la mareggiata spinta dai venti di nord est. A Lido di Classe è caduto un albero, probabilmente sotto le sferzate incrociate di vento e pioggia, in viale Caboto, all'altezza dell'hotel Brasilia. A Lido di Dante il mare avanza sulla spiaggia fino a raggiungere gli stabilimenti balneari. La mareggiata si è fatta sentire anche a Lido Adriano, dove le onde sono giunte a lambire gli stabilimenti balneari. Situazione simile a Punta Marina dove comunque nella mattinata di martedì non sono stati segnalati episodi eclatanti. Situazione più delicata a Cervia dove, nella zona del porto canale, si stanno allagando alcune strade. Il Comune fa sapere infatti che sono state chiuse la via Boito e la via Leoncavallo. In via precauzionale, i Comuni di Ravenna e Cervia hanno emesso un'ordinanza di divieto di accesso alle spiagge.