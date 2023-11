A Conselice torna la paura, gli alluvionati scrivono alla sindaca: "Vogliamo sentirci di nuovo al sicuro"

Interventi di somma urgenza, cancellazione dei tributi, rimborsi e, soprattutto, prevenzione: sono, in sintesi, alcune delle richieste contenute in un documento che un gruppo di cittadini di Conselice che hanno subito danni ad abitazioni o attività nel corso dell'alluvione di maggio, supportati anche dal comitato 'Proteggiamo Conselice', ha consegnato alla sindaca Paola Pula nei primi giorni di ottobre. Il documento è una sorta di esternazione di paura da parte appunto dei cittadini colpiti dall’alluvione, ma anche una richiesta di sostegno e aiuto dedicata al primo cittadino. Oltre a questo, i cittadini hanno appeno degli striscioni in paese che riportano il messaggio 'Presto che è tardi, abbiamo paura".

Ciò "al fine di farci guidare nell’ottenere risposte e soluzioni da parte delle istituzioni competenti - scrivono i cittadini in una nota - Purtroppo la sindaca e la giunta non ci hanno ancora dato un riscontro. Quella di giovedì è stata l’ennesima notte insonne e spaventosa, passata a controllare costantemente Facebook e canali non ufficiali, perché dal nostro Comune continua a non esserci una comunicazione efficace ed efficiente (questo è uno dei temi che trattiamo). Preoccupati di un possibile ripresentarsi di tale circostanza, chiediamo al sindaco a titolo informativo ma anche propositivo, delucidazioni riguardo a temi che ci stanno molto a cuore. In attesa dell'Assemblea pubblica che nel corso dell'incontro del 10 luglio si era impegnata a indire con la cittadinanza, chiediamo alla sindaca di ricevere una nostra rappresentanza per anticipare almeno in parte alcune risposte che ci aiutino a meglio comprendere a chi possiamo rivolgerci per sentirci nuovamente al sicuro e chiederle di rappresentarci in questo nostro intento".

Le richieste dei cittadini in una lettera

La lettera è divisa per tematiche. Si parte dallo stato del controllo, pulizia, ripristino e/o rifacimento della rete fognaria che, accusano i cittadini, "si è rivelata lenta e inadeguata nell’allontanare velocemente l’acqua dal paese e impotente nell’impedire l’allagamento di alcune zone: chiediamo quali interventi alla rete fognaria siano già stati eseguiti e quali siano già in programma, con relativa modalità di valutazione e tempistica di attuazione". Poi si passa al piano di emergenza: "Chiediamo se è stato rivisto e integrato il piano di allerta e di gestione delle emergenze alla luce dell’alluvione del 2023 al fine di incrementare sia la capacità comunicativa dell’allerta (che si è rivelata inadeguata), sia una risposta immediata e un sostegno alla popolazione in mancanza di luce, ricezione telefonica, acqua corrente e varie ed eventuali (ad esempio dotazioni radiofoniche per ovviare la mancanza di ricezione telefonica o un ripetitore per aumentare tale ricezione, generatori che garantiscano il funzionamento dell’illuminazione pubblica, pompe in posizioni strategiche per limitare la presenza di acqua in paese presenti già prima di qualsiasi evento catastrofale)".

Poi i cittadini fanno una proposta riguardante il volontariato: "Chiediamo l’istituzione di un corpo di volontari tra i cittadini di Conselice adeguatamente preparato dalla protezione civile che sappia affiancarsi ai corpi già esistenti in caso di necessità simili a quelle del maggio 2023". "Chiediamo - un altro punto della lettera - se il Comune ad oggi abbia un elenco completo degli immobili alluvionati (distinguendo chi ha subito danni all’abitazione principale, alla secondaria, alle sole pertinenze, alle attività produttive) utile anche alla ricostruzione degli eventi del maggio 2023 e quindi utile a eventuali azioni strategiche in casi similari".

Capitolo donazioni: "Si chiede che sia reso pubblico il numero e l’entità delle donazioni di denaro ricevute dal Comune di Conselice (vincolate e non), la loro destinazione e le modalità di assegnazione di quelle non vincolate". Poi gli interventi di somma urgenza: "Chiediamo che sia resa pubblica la richiesta di rimborso alla protezione civile o a chi di competenza e se tale rimborso sia già stato ricevuto", la richiesta dei cittadini, che per le utenze chiedono "se la Giunta, che si è impegnata a chiedere la cancellazione delle bollette di luce e acqua per le famiglie alluvionate, abbia portato avanti questa istanza e se vi siano novità in merito". Stessa cosa per la Tari: "Chiediamo se la Giunta, come avvenuto nel Comune di Ravenna, abbia valutato la possibilità di cancellare tale tassa per le famiglie e le attività alluvionate o di rimodularla escludendo almeno gli immobili alluvionati per tutto il 2023 e 2024".

Nella missiva si domanda anche "se siano stati condotti o se siano in programma studi sullo stato di salute generale della popolazione che è rimasta a stretto contatto con acqua di fogna per molti giorni e che è tuttora a contatto con i residui lasciati nei territori pubblici non disinfettati". Infine, "chiediamo quando e come verranno gestiti i rimborsi per pertinenze, seconde case e attività commerciali alluvionate".