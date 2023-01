Maltempo, si attiva il Centro operativo comunale. Monitoraggio su tutto il litorale con i volontari

A seguito delle criticità meteorologiche previste con l’allerta meteo 10, arancione per vento, stato del mare e criticità costiera, verrà attivato a partire dalla mezzanotte di sabato (12 gennaio) al fine di monitorare la situazione il Coc, Centro operativo comunale, la struttura di cui si avvale il sindaco in qualità di autorità comunale di protezione civile per la direzione e il coordinamento di servizi di soccorso e di assistenza, con lo scopo di avviare le prime azioni di protezione civile e fronteggiare l’emergenza.

Dalla mattinata di domenica sarà inoltre predisposto un attento monitoraggio su tutto il litorale con squadre di volontari della Protezione Civile. Si procederà a monitorare in particolare le zone più critiche con attento monitoraggio anche dei varchi a mare già a partire dalla giornata di sabato. Il Coc sarà attivo dalla mezzanotte di oggi, in concomitanza con l’allerta, fino a cessata emergenza.