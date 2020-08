Maltempo, Bassa Romagna ancora martoriata dalla grandine: chicchi grandi come noci

Buona parte della Bassa Romagna e del litorale ravennate e cervese sotto attacco. La grandine è tornata a picchiare forte in aree già martoriate dal maltempo. I chicchi, anche del diametro di cinque centimetri, hanno colpito una zona compresa tra Lugo e Bagnacavallo, ed un'altra sulla costa cervese. La Protezione Civile per la giornata di lunedì aveva diramato un'allerta "gialla" per temporali; maltempo che si è puntualmente materializzato nel pomeriggio con forti rovesci di pioggia e raffiche di venti che hanno sfiorato i 90 chilometri orari a Porto Corsini. La sfuriata ha determinato un sensibile abbassamento delle temperature, passate da una massima tra 28 e 30°C a valori oscillanti intorno ai 20°. Notevoli i danni causati dai chicci grandi come noci, che, oltre ad aver danneggiato le colture, ha ammaccato anche le carrozzerie di diversi mezzi.

Ad innescare l'intenso temporale un nocciolo di aria fredda sceso dall'Atlantico, che si è scontrato con masse di aria calde e umide. In Romagna il fronte freddo ha attivato diverse celle temporalesche, le più intense nel lughese. Per quanto riguardo gli accumuli di pioggia, sono caduti oltre 20 millimetri a Boncellino, oltre 33 millimetri a Villaprati (Bagnacavallo) e oltre 34 millimetri a San Romualdo. A Cervia sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia, mentre a Marina di Ravenna la rete di stazioni meteo associata ad Emilia Romagna Meteo ha registrato poco pià di 22 millimetri di precipitazioni. La fase più intensa del temporale è durata una decina di minuti. E martedì si replica e i fenomeni potrebbero essere anche più violenti: l'allerta diramata è arancione.

Foto Condifesa Ravenna