Chiusi i ponti sullo scolo Lama di via Trieste, via Romea sud e via Stradone

La pioggia continua a cadere sul Ravennate. In considerazione dell’innalzamento dei livelli dell’acqua dello scolo Lama, martedì mattina il Comune di Ravenna ha disposto la chiusura dei ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè), via Romea (tra le rotonde Grecia e Gran Bretagna) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania).