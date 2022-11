L'acqua alta fa paura anche in città: chiuso un tratto di via Trieste

La forte ondata di maltempo che sta colpendo il Ravennate, con danni ingenti causati dalla mareggiata sulla costa, investe anche la città. A causa dell'innalzamento del livello dell'acqua del canale Lama, è stato chiuso un tratto di via Trieste. L'acqua alta, infatti, martedì è arrivata a lambire il ponte nei pressi del Pala De Andrè. Per evitare pericoli, quindi, la Polizia Locale ha chiuso il traffico su via Trieste dall'incrocio con via Aquileia e viale Bosi Maramotti, fino a dopo il ponte del canale Lama. Rimangono aperti al traffico viale Europa e il ponte mobile.

