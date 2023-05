Pioggia e fiumi in piena fermano la festa faentina: Distretto A Weekend rinviato a settembre

L’allerta rossa e la nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Romagna, rovinano il clima di festa a Faenza, già provata dall'alluvione del 2-3 maggio. Ragion per cui si è deciso di rimandare "Distretto A Weekend" al 1-2-3 settembre. "Vogliamo che tutti abbiano la possibilità e l’entusiasmo a partecipare, e siamo certi che per quella data saranno tornate la leggerezza e la serenità necessarie - spiegano gli organizzatori - Immaginerete quanto questa cosa sia difficilissima da mettere in piedi, ed quanto sia difficilissimo decidere di rinviarla. Ma speriamo nella comprensione di tutti per questa città ora fortemente danneggiata, preoccupata e avvilita. Speriamo che tutti i protagonisti, padroni di casa, artisti, ristoratori, produttori possano partecipare anche a settembre. Il nostro sogno sarebbe di averli tutti con noi, e mantenere il bel programma così faticosamente creato in questi mesi".