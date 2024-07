Maltempo, fronte temporalesco in arrivo. L'avviso del Comune: "Non si escludono forti grandinate"

L'amministrazione comunale informa che "è in arrivo un fronte temporalesco sul territorio del comune di Ravenna, coerentemente con quanto contenuto nell’allerta meteo gialla per temporali numero 88, diramata domenica. Il fronte temporalesco è in arrivo sulla parte nord del territorio, con forti venti associati. Non si escludono forti grandinate".

L'amministrazione raccomanda "di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati".