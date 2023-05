Sul ravennate torna il sole, ma rimangono allagamenti e situazioni critiche

L'alba del giorno dopo. Giovedì mattina, dopo il disastro che ieri ha causato danni incalcolabili nel ravennate, la sveglia è con il sole. Il meteo migliora, ma rimangono ancora importanti problemi. Anche per la giornata di oggi, comunque, nel territorio ravennate permane l'allerta meteo rossa per criticità idraulica. Diversi comuni hanno deciso di riaprire le scuole, altri no (qui l'elenco completo).

Quella di Bagnacavallo e frazioni permane come situazione più critica. Dalla nottata l’allagamento si è esteso verso l’abitato di Villanova, coinvolgendo via Cocchi. È chiusa la strada provinciale 253 San Vitale\via Albergone in località Bagnacavallo al ponte del canale Fosso Vecchio, così come via Cocchi e tutte le strade secondarie in direzione Villanova. L'acqua, informa il Comune, rende particolarmente pericolose le strade, perciò "si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a rispettare i divieti di circolazione dove presenti, limitando gli spostamenti ai casi di necessità". Tutte le scuole del paese sono rimaste chiuse. La piena del Lamone sta finalmente iniziando a scendere e a Pieve Cesato, ovvero a 6 chilometri a nord falla, è scesa in soglia 2.

A Conselice è in corso di ultimazione la chiusura della falla sul Sillaro, dove aveva rotto è stato adottato l'ordine di evacuazione di via Baldini e via della Cooperazione. Ad Alfonsine si sta monitorando la parte terminale del fosso vecchio. A Castel Bolognese nella notte è stata riaperta la via Emilia, allagata da 24 ore, al momento sono chiusi al traffico i tratti di strada che vanno da Strada Rossi alla Via Camerini (località Biancanigo) e in via Casanola dal sottopasso di Via Casanola (da Via Parini a Via Farosi).

A Faenza è stata riaperta la circonvallazione, tuttavia - causa rottura di condotta idrica nella frazione di Santa Lucia - circa 300 utenti sono rimasti senza acqua. A partire dalle ore 23 di ieri sera, Hera ha posizionato un'autobotte per la distribuzione di acqua nella piazzetta antistante la chiesa. Nella mattinata di oggi verrà riattivata la fornitura tramite un collegamento provvisorio, in attesa di poter intervenire al ripristino definitivo della condotta. A Brisighella permangono alcune strade chiuse causa frane.

Nel territorio di Riolo Terme la situazione è molto incoraggiante. Permangono una frana stabile in via Rio Vecchio e via una in via Bertozzi. Si consiglia quindi di prestare attenzione. Sono però state riaperte tutte le vie di comunicazione e il ponte Bailey e quello dei Crivellari sono percorribili. Anche la via Emilia da questa mattina alle 5 è aperta in entrambe le direzioni. A Sant'Agata sul Santerno è stata revocata l'ordinanza di evacuazione: la popolazione dalle abitazioni e dagli altri immobili nella zona di intersezione via Bastia/via Castellaccio può rientrare nelle proprie case.

L'Unione della Bassa Romagna raccomanda ai cittadini "di non recarsi per nessuna ragione in prossimità dei fiumi, sopra agli argini degli stessi e nelle zone colpite dagli allagamenti. Comportamenti di questo genere, oltre a mettere in pericolo la propria incolumità, rischiano di intralciare le operazioni di monitoraggio e soccorso ancora in corso. Chiediamo a tutti di dare massima diffusione di questa comunicazione". Per emergenze è attivo il numero verde della centrale operativa 800072525.

Per quanto riguarda i treni, la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Faenza e Forlì e tra Russi e Granarolo, mentre permane sospesa tra Russi e Lugo e tra Lavezzola e Mezzano. I treni regionali possono ancora subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.

