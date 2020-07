Pioggia e vento si abbattono sul ravennate: grandinate dall'entroterra alla costa

Il cielo si è scatenato improvvisamente. Tutto d'un tratto è stato oscurato dalle nuvole, spinte in quota da violente raffiche di vento. Annunciata dalla Protezione Civile attraverso un'allerta "arancione", l'ondata di maltempo attesa nel ravennate è giunta nella tarda mattinata di venerdì. Pioggia, raffiche di vento e tanta grandine, che ha colpito varie zone della provincia, dalla Bassa Romagna fino a Cervia, dove sono precipitati chicci di grandine grandi quanto un pugno. Grossi danni da grandine sui campi nella zona delle Ville Unite e a Russi. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco ancora in corso, si segnalano alcuni alberi e vigneti crollati soprattutto nel lughese.

La sfuriata avrà comunque vita breve. Il fine settimana si annuncia stabile e soleggiato, con temperature attorno ai 30°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un'area di alta pressione sul bacino del Mediterraneo favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione nel periodo considerato, eccezion fatta per qualche modesto addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Le temperature sono attese in graduale aumento con valori massimi che da lunedì saranno leggermente al di sopra dei 30°C nelle aree pianeggianti, per poi oscillare intorno a 34/35°C".

Foto Condifesa Ravenna