Maltempo, il ministro Musumeci a Faenza annuncia: "Stiamo lavorando a un disegno di legge legato alla ricostruzione post-calamità"

La Piazza del Popolo di Faenza gremita di mezzi e di soccorritori. E il ministro Nello Musumeci, che accompagnato dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, dai parlamentari e dalle autorità regionali e locali ha incontrato gli ‘angeli dell’alluvione’, professionisti e volontari schierati di fronte a Palazzo Manfredi.

Un breve giro di saluto, quello del Ministro con delega alla Protezione Civile e alle Politiche del Mare, impegnato venerdì mattina in Emilia-Romagna a visitare i territori colpiti dalle calamità la scorsa settimana. Il rappresentante del Governo Meloni poco prima di salire sul palco ha rimarcato la necessità di “progettazione per capire gli interventi urgentissimi da realizzare e quelli che possiamo realizzare a media e lunga scadenza - ha dichiarato Musumeci -. Ho ascoltato gli amministratori incontrati nel mio itinerario, il buon Dio ci ha aiutati perché rispetto ai danni materiali potevamo avere un bilancio di perdite umane di gran lunga superiore rispetto a quello già pesante che abbiamo avuto”.

Riguardo ai danni, il Ministro ha precisato: “Con i numeri bisogna essere prudenti. Abbiamo accolto la prima stima fornita dalla Regione, e il nostro dipartimento farà un’altra valutazione. Quello che è accaduto in Emilia-Romagna potrebbe accadere in qualsiasi altra parte d’Italia, quindi serve passare a una seria progettazione del territorio e delle sue vulnerabilità. Serve però anche un diverso coinvolgimento dei cittadini: avere cura della propria azienda, del proprio territorio aiuta a ridurre il rischio, che non è mai zero, ma che si può certamente attenuare. Vedremo qual’è l’entità, consistente, dei danni e sulla base della ricognizione faremo una serena riflessione sulle risorse necessarie”.

Quindi sulle leggi: “Se serve modificheremo qualche norma, stiamo lavorando per esempio su un disegno di legge legato alla ricostruzione post-calamità. Non soltanto le frane ma anche le calamità sismiche, perché come sapete in Italia le ricostruzioni possono durare anche 40 anni, e questo è inconcepibile. Con le risorse pubbliche la ricostruzione deve avere un inizio e anche una fine”.

Infine il Ministro dal palco allestito ha salutato e ringraziato in particolare tutti i volontari: “Senza il volontariato non esisterebbe il sistema nazionale di Protezione Civile. Chi presta la propria opera a titolo gratuito è un tesoro da valorizzare, salvaguardare e tutelare. Vorrei che il volontariato tornasse in Italia alla sua essenza originaria. Ho l’impressione che negli ultimi anni alcune leggi abbiano inquinato il terzo settore”. Parole queste ultime applaudite, così come applaudito è stato il ringraziamento ai Vigili del Fuoco.