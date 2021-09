Maltempo: decine di chiamate ai Vigili del Fuoco per i danni del temporale, 'allagata' anche una scuola

Il forte temporale che si è scatenato nella notte fra lunedì e martedì ha causato ingenti danni in città, oltre che nelle campagne della provincia. I Vigili del Fuoco di Ravenna sono già stati impegnati in numerosi interventi, già una ventina nella prima mattinata di martedì, ma le richieste d'intervento per i danni provocati dal maltempo sono in continuo aumento. Fra gli edifici danneggiati c'è anche l'Istituto Tecnico Statale per Geometri "Camillo Morigia" di Ravenna, dove è stata segnalata un'importante infiltrazione d'acqua. Oltre a questo, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per qualche ramo d'albero caduto, supportati in questa azione anche dai mezzi del Comune.