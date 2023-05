Maltempo: proseguono i lavori di ripristino. Riapre la San Vitale, ma arrivano nuove perturbazioni

Avanzano i lavori in tutto il territorio ravennate per rimettere in sesto, e soprattutto in sicurezza, le zone colpite dall'alluvione, ma si guarda con preoccupazione alle nuove perturbazioni previste per i prossimi giorni. Nel frattempo arriva un importante aggiornamento per la viabilità della Bassa Romagna con la notizia della riapertura della strada provinciale San Vitale. Su tutto questo, vige comunque la raccomandazione, espressa anche dal presidente della Provincia, Michele De Pascale, di prestare la massima attenzione.

Gli interventi di ripristino e prevenzione sul territorio

Nel territorio di Bagnacavallo, da martedì partono le opere di pulizia dei fossi e della rete scolante, a partire da via Muraglione a Boncellino, duramente colpita dall’alluvione. Proprio in via Muraglione si sono recati lunedì in mattinata rappresentanti della Giunta comunale, dopo che nei giorni scorsi avevano fatto visita a via Cocchi a Villanova e a tutte le altre aree maggiormente in sofferenza. Proseguono poi il consolidamento del ricostituito argine del Lamone a Boncellino, dove a causa dell’alluvione si era creata una falla larga 50 metri, e gli interventi di ripristino e di sgombero di strade dal fango.

A Castel Bolognese i volontari stanno provvedendo a preparare i sacchi di sabbia che verranno distribuiti nella giornata di martedì. Questo avverrà partendo dalle aree già oggetto di allagamento e secondo le indicazioni della protezione civile. Operativamente la distribuzione avverrà con un mezzo dell’ufficio tecnico che consegnerà direttamente nei domicili stabiliti con l’ausilio della Polizia Locale

A Conselice restano costanti il presidio e il monitoraggio presso l'area di via Nullo Baldini e via Cooperazione con la rimozione dei rifiuti e la pulizia attraverso spurgo della rete fognaria. Continua l'effetto positivo dell'apertura fatta sul canale Collecchio/Gambellara che ha permesso un deflusso di circa 11 metri cubi di acqua al secondo. Permane allagata la strada di Via Cooperazione mentre le aree dei capannoni sono in via di asciugatura. Il Consorzio di Bonifica procede con le attività di sistemazione del fosso adiacente alla strada provinciale Rampina, mentre sulla via Cardinala si stanno attivando interventi di pompaggio dall'acqua dalla sede stradale per permettere un miglioramento della situazione delle case. Per martedì è prevista l'interdizione al traffico dalle ore 8,30 alle ore 13:00 della Rampina e della Cardinala in ingresso da Ferrara e Gagliazzona. Resta efficace l'ordinanza di evacuazione per consentire alle aziende e alle attività lavorative presenti nell'area evacuata l'accesso ai luoghi nelle giornate dell'8 e 9 maggio per effettuare le operazioni di ripristino dei luoghi, macchinari, utensili e strumenti di lavoro.

Le precauzioni da mettere in atto

In vista delle nuove perturbazioni previste nei prossimi giorni, la Protezione civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna raccomanda a tutta la cittadinanza di mettere in atto le precauzioni previste dai protocolli di emergenza. Nello specifico, in caso di allerta arancione o rossa (rischio elevato per esondazioni, smottamenti, frane significative, cadute di alberi e danni a persone e cose), si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi, sopra agli argini degli stessi e nelle zone in cui sono in corso lavori di ripristino. Sono in vigore ordinanze che vietano espressamente di recarsi sugli argini dei fiumi, pena sanzioni fino a 1.500 euro.

Si ricordano inoltre le principali misure di autoprotezione da mettere in atto in caso di rischio idraulico: allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili, e qualora non sia possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni; non accedere ai locali interrati, seminterrati o scantinati; non accedere ai sottopassi; se si è all’aperto, cercare di raggiungere il punto più alto evitando assolutamente i ponti.

Si raccomanda inoltre di prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull'evolversi della situazione: è possibile iscriversi all’allertamento telefonico Alert System, già attivo da tempo e utilizzato esclusivamente per eventi di rilevante criticità: i cittadini ricevono una chiamata proveniente dal numero 0545 38300, con i quali saranno avvisati di allerte meteo in corso e informazioni utili che riguardano il proprio territorio. Per iscriversi bisogna accedere al sito www.alertsystem.it e seguire le istruzioni (bastano pochi minuti e non servono documenti, si possono registrare sia cellulari che numeri fissi).

Sono inoltre disponibili l'applicazione Alert System Plus, che consente di consultare in tempo reale sul proprio smartphone il sistema di allerta della Regione Emilia-Romagna; ci sono inoltre i siti istituzionali, il canale Telegram "Bassa Romagna Emergenze" e le pagine Facebook di Unione e Comuni.