La pioggia si abbatte sull'appennino ravennate: qualche allagamento e frane sulle strade

A ogni violento acquazzone torna la paura in Romagna, dopo l'alluvione di maggio 2023. L'ondata di maltempo annunciata dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna attraverso un'allerta meteo - valida fino alla mezzanotte di martedì - lunedì ha colpito maggiormente l'entroterra forlivese, ma i temporali hanno raggiunto anche le zone di Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella. Come premessa, è bene evidenziare che non ci sono molte analogie con la drammatica alluvione del maggio dello scorso anno; tuttavia è inevitabile rievocare quelle immagini che hanno sconvolto appena un anno fa la Romagna intera.

In particolare, a Monte Romano sono caduti oltre 78 millimetri di pioggia. A Casola, invece, il temporale è iniziato poco dopo le 13 e per circa mezz'ora ha piovuto in maniera molto forte. Sono caduti circa 34 millimetri di pioggia. Nei cortili di un paio di abitazioni si sono registrati alcuni allagamenti, mentre il Comune ha provveduto a fare un sopralluogo sulle strade. Non sono state imposte chiusure, anche se nella giornata di martedì si interverrà per pulire i fossi lungo la strada del Rio Cestina e su via Cerro. Già oggi pomeriggio, invece, i tecnici stanno intervenendo in alcuni punti dove si sono verificate alcune piccole frane. Nessun problema particolare sulla provinciale Casolana, dove è intervenuto il personale della Provincia per ripulire dal fango alcuni attraversamenti.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday