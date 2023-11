Il maltempo si abbatte sul Ravennate: qualche sfollato a Casola, case allagate a Riolo

Nottata insonne per tanti comuni del Ravennate, dove da ieri sera pioggia e vento si stanno abbattendo su diverse zone senza tregua, facendo innalzare pericolosamente il corso dei fiumi. Gli "attenzionati speciali" in particolare sono stati, per tutta la notte, il Senio, il Santerno e il Lamone. Se la zona più pesantemente colpita è stata quella della Toscana e alcune zone del Bolognese, anche in Bassa Romagna e nella Romagna Faentina si è temuto di rivivere l'incubo dell'alluvione di maggio scorso. E si teme anche che l'abbondante pioggia possa causare altre frane.

In seguito delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato soprattutto le zone collinari, si stanno propagando piene anche rilevanti che interessano prevalentemente i bacini del Senio e del Santerno. Nei Comuni della Bassa Romagna le piene sono arrivate nella mattinata di oggi, venerdì 3 novembre, e sono particolarmente attenzionati i tratti del Senio e del Santerno già oggetto di compromissione degli argini durante lo scorso maggio.

Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte, una 70ina in regione e in particolare 4 nel Ravennate per il crollo di alberature. Le squadre di intervento della Provincia di Ravenna hanno lavorato durante tutta la notte per monitorare il territorio e la situazione della viabilità provinciale e intervenire tempestivamente laddove necessario.

Nella giornata di venerdì continua lo stretto monitoraggio della situazione da parte di tecnici dell’Agenzia, in raccordo con le Prefetture, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, si è recata per un sopralluogo con il sindaco Luca Della Godenza a Castel Bolognese, la zona dove è più alta la soglia d’attenzione. Successivamente ha partecipato alla riunione al Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs) di Ravenna.

Cedimento arginale del Santerno lato Mordano



La situazione nelle varie città

A Bagnara di Romagna la piena del Santerno è arrivata nelle prime ore del mattino e subito dopo a Sant'Agata sul Santerno, dove è stata disposta, a scopo del tutto precauzionale, la chiusura delle scuole, trattandosi del passaggio della prima piena significativa dopo i lavori di ripristino agli argini del fiume. Coloro che abitano nelle zone sotto fiume sono stati avvisati di prestare la massima attenzione e, ove possibile, recarsi ai piani alti. In mattinata sul Santerno si è verificato un cedimento arginale, lato Mordano, con allagamenti, ma si tratta di un'area golenale. Il picco della piena del fiume Santerno è transitato da Sant'Agata poco prima di mezzogiorno raggiungendo il livello 2 (arancione). Il livello è in leggero calo.

Nelle stesse ore il passaggio del Santerno interessa anche le frazioni di Lugo dove sono in corso i monitoraggi più rilevanti. In previsione del passaggio sono stati avvisati telefonicamente i nuclei familiari più esposti di Ca' di Lugo e San Lorenzo che vivono accanto ai tratti arginali recentemente ricostruiti e il sindaco Davide Ranalli ha firmato un'ordinanza che in via precauzionale dispone l'evacuazione degli edifici prospicenti l'asta fluviale in destra del fiume Santerno. Il punto di raccolta, per chi non fosse organizzato diversamente, è al Centro Civico di San Lorenzo in piazza 1° maggio. Anche la scuola dell'infanzia di San Bernardino è stata avvisata e, all'esterno, sono pronti due bus all'occorrenza. Volontari di Protezione Civile verranno dislocati a Ca' di Lugo, sul ponte di San Bernardino e in alcune situazioni come la casa famiglia di San Lorenzo. La strada arginale a San Bernardino è stata chiusa. Dopo la richiesta dei sindaci di Lugo e di Conselice nel Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura sono arrivati a Passogatto mezzi dell'Agenzia Regionale della sicurezza territoriale e della Protezione Civile. L'obiettivo è rimuovere, per quanto possibile, i quantitativi di legna nel fiume.

Il Senio a Riolo Terme



Il Senio a Cotignola ha superato soglia 2 ed è stato attivato il COC al fine di monitorare il passaggio della piena, che al momento non presenta criticità. A Bagnara di Romagna la piena è passata in mattinata senza registrare criticità, mentre a Bagnacavallo, Conselice e Massa Lombarda non si segnalano problemi. Sulla frana di San Cassiano a Brisighella, costantemente monitorata, i sensori non hanno rilevato movimenti e la situazione al momento è sotto controllo.

A Fusignano e Alfonsine le piene sono arrivate nel pomeriggio. A Fusignano in particolare ha raggiunto il livello massimo scorrendo regolarmente verso le ore 15 poco sopra i piani golenali a ridosso della "soglia di guardia" (livello 2) e ben al di sotto della "soglia di preallarme" (livello 3). Dagli andamenti rilevati a monte si presuppone che sia una piena breve e che in un paio d'ore scenda velocemente di livello. "Colgo l'occasione per ringraziare i volontari del gruppo comunale di protezione civile, i nostri operai e la struttura tecnica dell'agenzia di protezione civile per il pronto intervento fatto all'alba che ha permesso di chiudere una tana di nutrie individuata nei giorni scorsi grazie ai controlli che stiamo facendo - commenta il sindaco Nicola Pasi - Non era particolarmente pericolosa, in quanto a pie di golena, ma abbiamo preferito intervenire comunque prima che si alzassero i livelli". La piena è poi giunta ad Alfonsine attorno alle 16.30, superando la soglia arancione con 10 metri e 94 cm, in aumento. Il Santerno, invece, dopo aver sfiorato la soglia rossa, a San Bernardino risulta in lento calo.

A Castel Bolognese si sono mobilitati la Polizia locale, l'ufficio tecnico, i vigili del fuoco e il volontariato e ieri sera sono stati chiusi alcuni sottopassi, in particolare sono in corso le operazioni di pulizia del sottopasso dell'SP47 Borello, chiuso durante la notte per ragioni di sicurezza; è prevista la riapertura in giornata. Numerose aree agricole tra Borgo Rivola e Riolo Terme sono state inondate dalle acque del Senio e, sempre nella zona di Riolo, ci sono state case allagate a causa di ruscellamenti sui versanti. Piccoli allagamenti anche nella zona di San Prospero, e nell’ex cava, a causa del Santerno. A Casola Valsenio una decina di persone sono state sfollate in via precauzionale e nelle prime ore di venerdì la strada Provinciale SP306 'Casolana' all'altezza del km 23 è stata riaperta e transitabile, dopo che ieri sera era stata chiusa a causa della parziale riapertura di una frana. Si raccomanda comunque la massima attenzione. A Faenza la piena del Lamone è transitata attorno alle 7.15 in modo ordinario.

Il sopralluogo a Castel Bolognese



Questa la situazione dei livelli idrometrici registrati dalle stazioni di rilevamento Arpae alle 7.30 di venerdì mattina sul fiume Santerno: alla stazione di Mordano (Bo) 12.5 metri (soglia arancione), in quella di Sant'Agata 12.02 metri (soglia arancione) e in quella di San Bernardino 11,13 metri (soglia arancione). Situazione che era divenuta preoccupante anche lungo il fiume Senio, con il superamento della soglia rossa alla stazione di Tebano (picco di 6,21 metri intorno alle 3 di notte), poi scesa fino alla soglia gialla in mattinata. Più a valle il fiume ha raggiunto la piena anche alla stazione di Castel Bolognese superando la soglia arancione (picco 5,60 metri alle 6.30 di mattina), mentre alla stazione di Cotignola il livello è ancora in aumento seppur in zona gialla. Piena del Senio che poi dovrà raggiungere la stazione di Fusignano, dove i livelli registrati sono ancora dentro la zona verde.

Le previsioni

Le piogge in collina sono quasi completamente cessate e si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per le prossime ore, che dovrebbero portare le piene ad esaurimento. A differenza di quanto vissuto lo scorso maggio, la portata d'acqua è di molto inferiore, si presume pertanto che il livello di allerta migliori progressivamente verso la pianura. L'allerta di protezione civile, già proclamata ieri, rimane in vigore su quasi tutta la regione anche se la situazione meteo è in miglioramento. Ci sono timori per il vento, che potrebbe complicare, soprattutto nella fascia montana e collinare, situazioni già in difficoltà a causa della pioggia di ieri. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo.

Sono in ogni caso attivi e preallertati tutti i gruppi di protezione civile del territorio, è attiva 24 ore su 24 la centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna e la Prefettura di Ravenna ha attivato già dal pomeriggio del 2 novembre il Centro di coordinamento soccorsi (CCS) con il compito di coordinamento e monitoraggio dell'evolversi della situazione. Si invita tutti alla massima prudenza negli spostamenti, a non recarsi sugli argini o sui ponti e a seguire le indicazioni delle autorità sul posto se necessario. Per necessità è attivo il numero verde emergenze 800 072525.

Il Santerno a Passogatto



Bonaccini: "Una notte di grande preoccupazione"

“È stata una notte di grande preoccupazione, con gli operatori dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile impegnati ovunque, insieme alle ditte che stanno lavorando nei cantieri, in un territorio già fortemente provato dall’alluvione: a tutti loro diciamo davvero grazie - sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo -. Peraltro, l’intero sistema della Protezione civile regionale è già in allerta da due giorni. Una notte, quella appena trascorsa, nella quale siamo stati in contatto costante con i sindaci e le amministrazioni locali coinvolte, e in raccordo con le Prefetture, Vigili del fuoco e Forze dell’ordine, per seguire l’evolvere della situazione e le situazioni di criticità”.

“Finora le precipitazioni, seppur intense non hanno determinato particolari criticità e comunque quelle che si sono verificate sono state tempestivamente gestite e si sono risolte o sono in via di risoluzione - commentano il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e il consigliere provinciale per le strade e la viabilità Nicola Pasi - Tuttavia l’attenzione resta alta e costante anche alla luce delle condizioni di fragilità in cui l’intero territorio si trova a seguito dell’alluvione, restano attivi per il momento il Ccs e i Coc di tutti i comuni coinvolti. Un pensiero di vicinanza alle popolazioni colpite in queste ore dall’ondata di maltempo in tutta Italia”.

La frana sulla Casolana



Riunione in Prefettura

Venerdì pomeriggio si è tenuta una riunione plenaria del Ccs in Prefettura alla presenza della vicepresidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo, del Prefetto Castrese de Rosa e del Presidente della Provincia Michele de Pascale, in collegamento con tutti i sindaci riuniti nei Centri Operativi Comunali. È stato fatto il punto sull'allerta meteo diramata ieri e dei suoi effetti. Fortunatamente l'ondata di piena del Senio e del Santerno è passata senza creare problemi agli argini ricostruiti dopo l'alluvione di maggio, dopo l'apprensione di questa notte soprattutto per Castel Bolognese, Sant'Agata sul Santerno e Alfonsine.

È stato fatto il punto anche sulla nuova allerta meteo diramata per la giornata di domani che, nelle previsioni, non dovrebbe essere paragonabile a quella precedente, pur andando a incidere su un territorio con fragilità. Restano le problematicità nei Comuni di Casola Valsenio e Brisighella per le tante frane e per le piogge abbondanti cadute sul crinale. La viabilità provinciale interrotta è stata riaperta. Domani si farà un nuovo punto di situazione in Ccs che comunque resterà attivo.

La riunione