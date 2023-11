Il maltempo si abbatte sul Ravennate: nottata insonne, si rivive l'incubo dell'alluvione

Nottata insonne per tanti comuni del Ravennate, dove da ieri sera pioggia e vento si stanno abbattendo su diverse zone senza tregua, facendo innalzare pericolosamente il corso dei fiumi. Gli "attenzionati speciali" in particolare sono stati, per tutta la notte, il Senio, il Santerno e il Lamone. Se la zona più pesantemente colpita è stata quella della Toscana e alcune zone del Bolognese, anche in Bassa Romagna e nella Romagna Faentina si è temuto di rivivere l'incubo dell'alluvione di maggio scorso. E si teme anche che l'abbondante pioggia possa causare altre frane.

In seguito delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato soprattutto le zone collinari, si stanno propagando piene anche rilevanti che interessano prevalentemente i bacini del Senio e del Santerno. Nei Comuni della Bassa Romagna le piene sono attese nella mattinata di oggi, venerdì 3 novembre, e sono particolarmente attenzionati i tratti del Senio e del Santerno già oggetto di compromissione degli argini durante lo scorso maggio.

A Bagnara di Romagna la piena del Santerno è attesa nelle prime ore del mattino e subito dopo a Sant'Agata sul Santerno, dove è stata disposta, a scopo del tutto precauzionale, la chiusura delle scuole, trattandosi del passaggio della prima piena significativa dopo i lavori di ripristino agli argini del fiume. Coloro che abitano nelle zone sotto fiume sono stati avvisati di prestare la massima attenzione e, ove possibile, recarsi ai piani alti. Nelle stesse ore il passaggio del Santerno interesserà anche le frazioni di Lugo dove sono in corso i monitoraggi più rilevanti. Rispetto ai livelli rilevati non pare preoccupante il passaggio della piena del Senio a Cotignola.

Non si segnalano al momento evoluzioni significative sul bacino del Lamone a Bagnacavallo e del Sillaro a Conselice, mentre a Fusignano e Alfonsine le piene sono attese soltanto nel pomeriggio di venerdì 3 novembre, rimandando pertanto il monitoraggio alle prossime ore. A Massa Lombarda non si segnalano criticità.

A Castel Bolognese si sono mobilitati la Polizia locale, l'ufficio tecnico, i vigili del fuoco e il volontariato e ieri sera sono stati chiusi alcuni sottopassi, mentre a Casola Valsenio nelle prime ore di venerdì la strada Provinciale SP306 'Casolana' all'altezza del km 23 è stata riaperta e transitabile. Si raccomanda comunque la massima attenzione. A Faenza la piena del Lamone è transitata attorno alle 7.15 in modo ordinario.

Questa la situazione dei livelli idrometrici registrati dalle stazioni di rilevamento Arpae alle 7.30 di venerdì mattina sul fiume Santerno: alla stazione di Mordano (Bo) 12.5 metri (soglia arancione), in quella di Sant'Agata 12.02 metri (soglia arancione) e in quella di San Bernardino 11,13 metri (soglia arancione). Situazione che era divenuta preoccupante anche lungo il fiume Senio, con il superamento della soglia rossa alla stazione di Tebano (picco di 6,21 metri intorno alle 3 di notte), poi scesa fino alla soglia gialla in mattinata. Più a valle il fiume ha raggiunto la piena anche alla stazione di Castel Bolognese superando la soglia arancione (picco 5,60 metri alle 6.30 di mattina), mentre alla stazione di Cotignola il livello è ancora in aumento seppur in zona gialla. Piena del Senio che poi dovrà raggiungere la stazione di Fusignano, dove i livelli registrati sono ancora dentro la zona verde.

Le piogge in collina sono quasi completamente cessate e si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per le prossime ore, che dovrebbero portare le piene ad esaurimento. A differenza di quanto vissuto lo scorso maggio, la portata d'acqua è di molto inferiore, si presume pertanto che il livello di allerta migliori progressivamente verso la pianura. Sono in ogni caso attivi e preallertati tutti i gruppi di protezione civile del territorio, è attiva 24 ore su 24 la centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna e la Prefettura di Ravenna ha attivato già dal pomeriggio del 2 novembre il Centro di coordinamento soccorsi (CCS) con il compito di coordinamento e monitoraggio dell'evolversi della situazione. Si invita tutti alla massima prudenza negli spostamenti, a non recarsi sugli argini o sui ponti e a seguire le indicazioni delle autorità sul posto se necessario. Per necessità è attivo il numero verde emergenze 800 072525.

"La tremenda tempesta che ha colpito la Toscana ha superato il valico appenninico, causando una forte concentrazione di pioggia in poco tempo e picchi di piena sopra soglia 2 nel bacino del Lamone e sopra soglia 3 nei bacini del Santerno e del Senio. La condizione che più stiamo controllando riguarda quest'ultimo, in particolare a Castel Bolognese, dove sono in corso alcuni cantieri - ha scritto sui social il presidente della Regione Stefano Bonaccini - Gli operatori di protezione civile e le aziende incaricate sono sul posto. Si registrano anche alcuni movimenti franosi, soprattutto sull'Appennino Romagnolo. Il sistema regionale di Protezione civile è al lavoro ormai da inizio settimana e dalla mattinata di oggi abbiamo avuto in Emilia diversi fiumi sopra soglia 2 ed Enza e Cedra sopra soglia 3. In questo momento, in Romagna i livelli a monte stanno calando, attendiamo che i picchi passino anche in pianura. Siamo in continuo contatto coi sindaci interessati e le Prefetture, per il monitoraggio costante della situazione. Ho comunque provveduto a richiedere la mobilitazione nazionale per essere pronti in caso di necessità".

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO