Allagamenti a Lido Adriano e Lido di Dante, animali in difficoltà. Chiuso un ponte di via Trieste

In una situazione di maltempo in continua evoluzione, il picco di alta marea che si è verificato intorno alle 11 - insieme all’intensificarsi del vento da nord est - ha provocato allagamenti in varie zone costiere, in particolare a Lido Adriano alla fine di viale Virgilio e in viale Petrarca e a Lido di Dante, dove sono in atto interventi di soccorso di alcuni animali.

L’innalzamento del livello dell’acqua ha reso necessario chiudere il ponte sullo scolo Lama in via Trieste, con dirottamento del traffico verso la rotonda del pala De Andrè e via Medea. Tutta la linea costiera è monitorata dalla Polizia locale e dal volontariato di Protezione civile, che stanno intervenendo dove necessario.

Si stanno ricevendo segnalazioni anche per quanto riguarda alberature pericolanti a causa dell’azione del vento e su tali varie criticità sono all’opera i Vigili del fuoco. Il Centro operativo comunale (COC) resterà attivo fino a cessata emergenza. Qualora necessario si forniranno ulteriori aggiornamenti.