Torna l'incubo maltempo nel Ravennate: i fiumi superano la soglia rossa, strade e sottopassi chiusi

Nel Ravennate torna l'incubo maltempo dopo l'alluvione di maggio, le cui cicatrici sono ancora ben visibili in molte zone. La tempesta atlantica Ciaran, come annunciato, sta portando pioggia incessante e vento forte al confine tra Romagna e Toscana. Le zone più colpite attualmente sono quelle di Prato, Palazzuolo, il Mugello, ma anche nella nostra provincia iniziano già a vedersi gli effetti del maltempo.

In particolare si teme per le vallate del Senio, del Santerno e del Lamone. Alle 11 il livello idrometrico della stazione di rilevamento sul Senio a Casola Valsenio ha raggiunto un livello di 1.95 metri, superando la soglia rossa (posta a 1 metro). Anche il Santerno a Firenzuola ha superato la soglia rossa. Dalle ore 14.00 a Casola è stato riattivato il Coc, il Centro Operativo Comunale, con sede nell’Ufficio Tecnico in Municipio. Si attende di vedere gli effetti dell'aumento a valle. Tra la mezzanotte e le 3 è attesa la piena a Castel Bolognese. A Riolo Terme, per precauzione, il Comune ha invitato i residenti delle abitazioni nei pressi del Senio a spostare le proprie automobili.

Paura anche a Faenza, una delle città più colpite dall'alluvione di maggio. Da questo pomeriggio il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) è riunito per monitorare la situazione dell'allerta e delle piogge intense in provincia. Al momento, i livelli del fiume Lamone e del torrente Marzeno sono entro le soglie di allerta. "Tutte le energie, oggi, sono concentrate sui territori collinari limitrofi, dove si sono verificate diverse criticità - spiega il sindaco Massimo Isola - Al momento preoccupa soprattutto il fiume Senio che ha superato di oltre un metro e mezzo i livello rosso di allerta. Vi invito a seguire i canali istituzionali dei vostri comuni, di prestare la massima attenzione e di non avvicinarvi per nessuna ragione ai corsi d'acqua. Abbiamo ricevuto, attraverso diverse chat, un messaggio falso riguardante la chiusura delle scuole faentine. Devo quindi sottolineare che, per la situazione attuale, non abbiamo previsto alcuna chiusura".

"Nel nostro territorio provinciale si riscontrano già danni nei Comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme, mentre sono allertati tutti i comuni delle vallate interessate - precisa il presidente della Provincia Michele de Pascale - Per ragioni di sicurezza, come Provincia di Ravenna, abbiamo disposto la chiusura della SP 306 "Casolana" al km23 a Casola Valsenio e del sottopasso dell'SP47 Borello a Castel Bolognese (chiuso anche il sottopasso di via Canale a Castel Bolognese, ndr) e continueremo a monitorare la situazione insieme ai COC dei Comuni interessati dalle piene per tutta la notte, coordinati con il CCS presso la Prefettura. Per quel che concerne il Comune di Ravenna al momento non si ravvisano fattori di rischio, ma tenete monitorati tutti i canali per aggiornamenti".

"Stiamo monitorando in tempo reale le importanti piogge che si stanno riversando nelle nostre vallate - dice Nicola Pasi, sindaco di Fusignano - Al momento la situazione più intensa è stata rilevata in Toscana, più a monte rispetto al mese di maggio, comprese però le vallate di Senio e Santerno. In via precauzionale in alta collina sono state chiuse alcune strade a rischio frane".

In nottata continuerà a piovere in modo sparso sugli Appennini, ma in maniera più debole. Nella prima nottata probabili precipitazioni forti sui settori Orientali, ma successivamente in esaurimento. Santerno e Senio sono i due principali corsi d'acqua da tenere monitorati nelle prossime ore con lo spostamento della portata verso valle. Occorre quindi prestare la massima attenzione. Si raccomanda di non avvicinarsi ai fiumi in piena e ai relativi argini, di mettersi in strada solo se necessario e di seguire le indicazioni di Comuni ed enti preposti.