Maltempo in arrivo nel Ravennate: allerta 'gialla' per frane e piene dei fiumi

Allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica in tutta la pianura centro-occidentale e anche in parte della Romagna. Questo dice il bollettino emesso dall’Agenzia per la sicurezza territoriale su base dati previsionali Arpae (Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia), valido fino alla mezzanotte di martedì. Sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumuli elevati nel corso dell'intero evento. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1500/1700 metri. Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale, e innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alle soglie 1, localmente prossimi alle soglie 2. L'allerta 'gialla' nel Ravennate riguarda in particolare i comuni della Bassa Romagna, e i comuni di Casola Valsenio, Riolo Terme e Castel Bolognese.