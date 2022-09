Il maltempo frena la protesta degli imprenditori: rinviata la manifestazione contro il caro bollette

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sabato su tutta la provincia di Ravenna fa slittare la manifestazione di protesta degli imprenditori che era in programma per il pomeriggio in piazza Gramsci ad Alfonsine. La manifestazione organizzata dal gruppo "A luci spente", fondato recentemente da Chiara Maccagni insegnante alla primaria e Michela Fabbri di 'Fabbri Delizie da Forno' (intervistata da noi nei giorni scorsi sul tema), sarà recuperata sabato 24 settembre.

L'invito degli organizzatori ai cittaddini è quello di "partecipare a questo dialogo su un problema che sta a cuore a tutti noi come famiglie e aziende, perché un aumento così repentino e smisurato di questi servizi di primaria necessità è insostenibile per tutti noi. Cercheremo di parlarvi con il cuore, anche se un poco di dispiacere lo proviamo, perché nessuno di noi vuole che la rabbia prevalga e ci travolga. Nei momenti più difficili occorre unione, come nelle migliori famiglie".