Maltempo nel Ravennate, rinviato lo spettacolo “Giacobazzi & Friends”

A causa delle previsioni meteo avverse, lo spettacolo “Giacobazzi & Friends”, programmato per giovedì sera alla Sagra del Buongustaio di Reda, è stato rimandato a lunedì 22 agosto. Naturalmente i biglietti già acquistati restano validi. A sua volta lo spettacolo “Daniele si nasce”, con il sosia di Renato Zero, in programma lunedì, è stato anticipato a sabato, e verrà proposto assieme alla cover band di Vasco Rossi “Non siamo mica gli americani”. Nonostante lo spettacolo di Giacobazzi sia stato rinviato, giovedì la Sagra del Buongustaio sarà comunque aperta e si potrà mangiare come sempre allo stand gastronomico.