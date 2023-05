La pioggia non si ferma: scuole chiuse anche mercoledì, ecco dove

Dato il perdurare del maltempo e il previsto innalzamento dei principali corsi d'acqua, diversi Comuni del Ravennate stanno decidendo di mantenere la chiusura delle scuole e di altre strutture anche per la giornata di mercoledì 17 maggio.

RAVENNA - Il Comune di Ravenna ha previsto anche per domani la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.

CERVIA - L'amministrazione comunale di Cervia ha assunto i seguenti provvedimenti per affrontare l’emergenza prevista anche per mercoledì: chiusure delle scuole di ogni ordine e grado compresa la scuola di musica nel giorno di mercoledì 17 maggio; chiusure delle strutture e impianti sportivi comunali nel giorno di mercoledì 17 maggio; chiusure dei centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali nel giorno di mercoledì 17 maggio. L’amministrazione comunale si riserva di predisporre un’eventuale chiusura anche nella giornata di giovedì 18 maggio, a seconda di come si protrarrà l’emergenza meteo.

FAENZA E ROMAGNA FAENTINA - A livello precauzionale, domani mercoledì 17 maggio le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in tutti i Comuni dell'Unione Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo). Nel Comune di Faenza, anche i servizi educativi, i servizi pre e doposcuola, i centri di formazione professionale, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali saranno chiusi. Per la giornata di domani, saranno chiusi anche tutti gli impianti sportivi comunali e verranno sospese le attività che si tengono al loro interno. "Consigliamo alle altre società sportive, allo stesso modo, di interrompere allenamenti, partite o altre iniziative per la giornata di domani 17 maggio - raccomanda il sindaco di Faenza Massimo Isola - Invitiamo gli organizzatori di eventi e le attività private di sospendere o annullare tutti i momenti di aggregazione e le iniziative previsti per la giornata di mercoledì che comportino lo spostamento di persone, per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale. Inoltre, il mercato ambulante di mercoledì 17 maggio di Piazza Martiri della Libertà è annullato e, per limitare al massimo gli spostamenti, rimarrà chiuso anche il cimitero di Faenza".

BASSA ROMAGNA - Per la giornata di mercoledì 17 maggio in tutto il territorio della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno) è disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali.

LUGO - In considerazione della perturbazione molto forte che attende il territorio, e per non gravare sulla viabilità con gli spostamenti, il sindaco Davide Ranalli ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di mercoledì 17 maggio. Chiusi anche i servizi educativi, i centri diurni per anziani, i centri socio occupazionali e riabilitativi, i centri di aggregazione giovanile. Chiuse anche le Palestre e i Centri Sportivi Comunali.

Non appena verrà comunicato, daremo comunicazione di eventuali chiusure in altri comuni.