Maltempo, si fanno i conti con le raffiche di vento: un albero crolla all'interno del camping

Una nottata movimentata con il ritorno del maltempo come era stato annunciato dagli esperti meteo. Situazione sotto controllo, ma il territorio ravennate ha registrato qualche danno causato in particolare dalle raffiche di vento. Nel dettaglio, si apprende che è caduto un albero all'interno del camping Piomboni a Marina di Ravenna intorno alle cinque di sabato mattina, fortunatamente non si registrano feriti.

Si contano una decina di interventi dei Vigili del fuoco nella provincia per alberi e rami caduti e per pannelli fotovoltaici portati via dal vento. Tanta la pioggia caduta sul territorio ravennate, picchi di 40 millimetri a Punta Marina, 35 millimetri a Ravenna e Conselice, temperature scese bruscamente di almeno dieci gradi.