Pioggia forte, grandine e raffiche di vento fortissimo: il maltempo fa crollare gli aberi

Violente raffiche di vento che hanno fatto cadere rami e alberi, accompagnate da pioggia forte, fulmini e grandine anche grossa. Un rapido temporale si è abbattuto questa mattina su diverse zone della Romagna e del Ravennate. Il sistema temporalesco partito da ovest si è spostato verso est raggiungendo in tarda mattinata il bolognese e le province romagnole. Il maltempo ha colpito sia la zona costiera, con la pioggia caduta sui lidi fino a Milano Marittima dove sono caduti diversi pini, ma anche l'entroterra: a Faenza sono caduti fino a 27 millimetri di pioggia e la temperatura è crollata a 18 gradi.

La Protezione Civile aveva diramato per oggi un'allerta meteo, prevedendo condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali e Appennino centro-occidentale. Per domani il servizio meteorologico dell'Arpae prevede invece che temporanei annuvolamenti in mattinata lasceranno posto ad ampi rasserenamenti in pianura. Addensamenti cumuliformi potranno interessare invece i rilievi nel corso della giornata, con possibili, isolati, brevi rovesci. Le temperature massime saranno comprese tra 29 e 35 gradi. I venti soffieranno deboli tra est e nord-est.

Dal weekend, informa sempre Arpae, la presenza persistente dell'anticiclone africano sull'Italia favorirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sulla nostra regione senza precipitazioni. Temperature in costante e lieve aumento.

Foto Emilia Romagna Meteo