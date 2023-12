Maltratta e perseguita la compagna per anni: arrestato in aeroporto

Per molto tempo ha fatto vivere la compagna nel terrore, tormentandola con violenze sia psicologiche che fisiche. Nei giorni scorsi all'aeroporto Marco Polo di Venezia è stato arrestato un cittadino colpito da una misura cautelare degli arresti domiciliari. Di ritorno da Dubai l'uomo, con precedenti specifici per reati contro la persona, è stato sottoposto ai controlli di frontiera destinati ai passeggeri dei voli provenienti dai paesi extra Schengen.

In quell’occasione, gli operatori della polizia di frontiera hanno verificato la pendenza del provvedimento a suo carico, emesso dall’autorità giudiziaria di Ravenna per aver posto in essere condotte violente e vessatorie, nel corso degli anni, nei confronti della convivente, violenze che si erano acuite nel corso dell’ultimo anno, poiché l'uomo non accettava la fine del loro rapporto sentimentale.

Offese e violenze fisiche continue che hanno costretto la donna a vivere nel terrore, oltre che a ricorrere alle cure mediche. L’uomo è stato tratto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione nella provincia di Ravenna.