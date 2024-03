Prende una tartaruga dal parco e la sbatte contro piloni in cemento: "Era il mio pranzo"

Un nigeriano di 40 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato la mattinata di Pasqua per maltrattamenti per animali. Tutto ha avuto inizio quando al 112 è stata segnalata la presenza di un uomo che dal parco nei pressi di via Mattei aveva prelevato una tartaruga, sbattendola contro alcuni piloni in cemento. Sul posto si è portata una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile, che ha fermato il soggetto, il quale si è giustificato dicendo che la tartaruga sarebbe stato il suo pranzo. Il veterinario, giunto tramite l'associazione Amici degli animali, ha accertato traumi fortunatamente non gravi per l'animale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti per animali