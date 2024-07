Picchiava la figlia se non faceva i compiti o non lavava i capelli: 38enne a processo

Maltrattamenti ripetuti che sconfinavano anche in violenze fisiche alla figlia minorenne. Questa l'accusa nei confronti di un padre 38enne che si trova a processo al tribunale di Ravenna per maltrattamenti. Tutto è partito dalla denuncia della madre, separata da alcuni anni dal 38enne. La donna infatti avrebbe riferito di diversi episodi in cui l'ex marito sarebbe anche giunto ad aggredire la figlia undicenne per vicende quotidiane, come non aver fatto i compiti, non aver riordinato la stanza, o non essersi lavata i capelli. Comportamenti che sarebbero peggiorati proprio dopo la separazione, quando il padre avrebbe anche iniziato a picchiare la bambina. La notizia è riportata dalle edizioni locali dei quotidiani in edicola oggi.