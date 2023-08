Due malviventi armati di coltello tentano la rapina in casa di un anziano: la badante li mette in fuga

Una rapina che poteva terminare in tragedia, ma che è stata sventata grazie al coraggio di una badante macedone di 48 anni. Questo è quanto accaduto a Faenza nella tarda serata di sabato, quando due malviventi armati di coltello hanno cercato di mettere a segno un colpo in un'abitazione di via Proventa. I due avrebbero preso di mira un uomo di 88 anni e la badante 48enne che si trovavano nel giardino di casa. In base a quanto ricostruito, uno dei criminali avrebbe immobilizzato l'anziano, mentre l'altro voleva costringere la 48enne a dargli del denaro.

A quel punto, però, la donna si sarebbe ribellata, riuscendo a respingere il rapinatore e a dare l'allarme ai Carabinieri. Per liberarsi dal malvivente, la collaboratrice domestica si sarebbe ferita alla mano, mentre l'anziano padrone di casa avrebbe rimediato una contusione al capo. Respinti, i banditi si sono quindi dati alla fuga. Sul posto sono poi arrivati i militari della stazione di Faenza che hanno dato il via alle indagini per rintracciare i due malviventi. Nell'abitazione, fra l'altro, sarebbe stato rinvenuto uno dei coltelli utilizzati dai rapinatori. La notizia è riportata dall'edizione locale de Il Resto del Carlino in edicola mercoledì.