Tragedia all'alba, si lancia dall'ottavo piano con la figlioletta e il cane: morta la bambina

Tragedia all'alba di lunedì poco fuori dal centro storico di Ravenna. Poco prima delle 8 una donna si è lanciata dall'ottavo piano di una palazzina di via Dario Dradi, uno stabile nei pressi della ferrovia in cui sono presenti delle impalcature per lavori, trascinando giù con sé la figlia di appena sei anni e il loro cane.

Nell'impatto al suolo, violentissimo vista l'altezza, la bimba e l'animale hanno perso la vita. La donna, invece, è stata soccorsa dal 118 - intervenuto sul posto con due ambulanze e due auto mediche - e trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena in gravissime condizioni.

Presente sul posto la Polizia di Stato con le volanti, la scientifica e la squadra mobile. Ancora ignoti i motivi del drammatico gesto. L'episodio riporta alla mente quanto successo nel giugno 2018, quando nella stessa via una donna di 50 anni morì precipitando dal terrazzo di un condominio.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO