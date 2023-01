Mamma e figlia di Russi protagoniste a 'I Soliti Ignoti' su Rai 1

Ancora un po' di Ravenna in tv. Nella puntata del programma di Rai 1 'I Soliti Ignoti' andata in onda lunedì sera, infatti, tra le identità misteriorse da indovinare c'era anche quella di Giorgia, 46enne di Russi. Le protagoniste del gioco a premi, due sorelle torinesi, hanno chiesto un aiuto per cercare di scoprire cosa facesse Giorgia nella vita, che ha detto "Chi mi chiama vuole qualcosa di originale". Le due hanno quindi pensato che la sua attività fosse personalizzare tovaglioli, sbagliando e perdendo così il valore della sua identità da ben 64mila euro.

Nel gioco finale, poi, le due hanno tentato di indovinare la parentela dell'ignoto, la 20enne Eleonora, che altri non era che la figlia di Giorgia, che nella vita gestisce un'enoteca su quattro ruote. Ma le sorelle non hanno azzeccato la parentela, perdendo così tutto il montepremi accumulato.