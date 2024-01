Morto anche il cagnolino nella tragedia di via Dradi: gli animalisti denunciano la donna

Si trova in stato di arresto in ospedale Giulia Lavatura, la 41enne che ieri mattina si è gettata da un'impalcatura di un palazzo di via Dradi a Ravenna insieme alla figlia di sei anni e al loro cagnolino, morti entrambi nell'impatto. Nei suoi confronti, infatti, il pubblico ministero Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato e uccisione di animali, dal momento che è morto anche il cane trascinato nel volo.

E proprio per la morte del cane, un piccolo barboncino Toy di nome Jessy di cui la donna ha parlato anche nel suo lungo post di sfogo pubblicato su Facebook subito prima di tentare il suicidio, ora l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa ha deciso di presentare denuncia contro la 41enne ravennate.

"Non ci permettiamo di entrare nel merito di questa tragedia familiare - scrivono gli animalisti di Aidaa - ma registriamo un fatto, la morte del cane, che rappresenta un reato punibile ai sensi dell'articolo 544 del codice penale. Poi se questa persone sarà perseguibile e in che forma sarà la magistratura a stabilirlo; a noi però è parso giusto chiedere un poco di giustizia per quel cagnolino, la cui morte tragica non ha alcun motivo di essere".