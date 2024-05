Mammografie ed ecografie gratuite in azienda per le dipendenti: "Un piccolo gesto per ringraziarle"

Elettronica GF, società faentina parte del gruppo italiano FAE Technology, attivo nel settore dell’elettronica, ha ospitato una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno nella propria sede di Faenza. Circa 30 donne parte dell’organico aziendale si sono iscritte e sottoposte gratuitamente, nella giornata di martedì, agli esami diagnostici completi di referto eseguiti da un’equipe medica di Alliance Medical all’interno della clinica mobile di WelfareCare Società Benefit allestita con spazi ambulatoriali dotati di strumenti tecnologici all’avanguardia.

L’equipe era composta da un medico radiologo specializzato in senologia, un tecnico e un assistente per la refertazione dell’esame. L’iniziativa, promossa dalla Capogruppo FAE Technology S.p.A. – Società Benefit, Tech company quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha voluto promuovere l’attenzione alla prevenzione e al benessere personale. In Elettronica GF, infatti, operano complessivamente 69 dipendenti, di cui 37 - pari al 53% del totale - donne.

Gianmarco Lanza, Presidente di FAE Technology e Amministratore Delegato di Elettronica GF, sottolinea: "Abbiamo promosso con convinzione questa giornata di screening, pensata come uno strumento in più per le collaboratrici di Elettronica GF: un piccolo gesto per ringraziare per tutta l’energia che ogni giorno viene messa a disposizione per l’azienda!".