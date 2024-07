Diverse zone della città senz'acqua: Hera al lavoro per ripristinare il servizio

Nella tarda mattinata di giovedì diversi abitanti della città, dei lidi e del forese ravennate si sono trovati senz'acqua in casa. In particolare i disagi vengono segnalati nelle località di Lido di Dante, Classe, Fosso Ghiaia, Ponte Nuovo, Marina di Ravenna, Lido Adriano, Madonna dell'albero e San Bartolo, dove, da poco prima delle 12, è iniziata a mancare l'acqua corrente. Come spiegato da Hera, i disagi sono legati ai lavori di collegamento della nuova rete idrica in via Bonifica (tra Porto Fuori e Lido Adriano) ed è già in corso l'attività di ripristino del Pronto Intervento. Si prevede una riattivazione del servizio entro le 14 di oggi.

